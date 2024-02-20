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АНАЛІТИКА

Швеція надасть Україні бойові катери в пакеті допомоги на 630 млн євро

Швеція надасть Україні бойові катери в пакеті допомоги на 630 млн євро

 

Уряд Швеції представив найбільший на сьогоднішній день пакет військової допомоги Україні вартістю 7,1 мільярда шведських крон (630 млн євро).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Цей пакет, загальною вартістю 7,1 мільярда шведських крон, є вже 15-м, який Швеція надсилає Україні.

"Зрештою, йдеться про людяність і порядність", - заявив на пресконференції міністр оборони Пол Йонсон.

"Йдеться також про захист цінностей та інтересів, які є важливими для Швеції та її інтересів", - додав він.

Цей пакет підтримки включає:

* 10 десантно-штурмових катерів класу Stridsbåt 90;
* 20 десантних катерів;
* підводне озброєння, таке як міни і торпеди;
* низку зенітних систем типу Robot 70;
* протитанкові роботи моделі TOW;
* гранатомети з боєприпасами;
* артилерійські боєприпаси;
* ручні гранати;
* гранатомети "Карл Густав";
* медичне обладнання;
* автомобілі швидкої допомоги.

1 мільярд крон піде на закупівлю військової техніки через різні фонди, ще 1 мільярд - на замовлення нових бойових машин Stridsfordon 90 для України.

400 мільйонів шведських крон будуть спрямовані на різні освітні ініціативи для українців.

За словами Пола Йонсона, новий пакет підтримки спеціально розроблений відповідно до потреб України.

Разом з попередніми пакетами підтримки, які Швеція вже надіслала Україні, країна надала загалом трохи більше 30 мільярдів шведських крон.
 

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