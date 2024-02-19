У Чехії домовилися про систему депозитів на імпорт українського зерна

Представники політичних партій Чехії, включаючи опозиційні, спільно з Аграрною палатою країни домовилися про можливість запровадження мит у вигляді депозитів, які повертаються, на сільськогосподарську продукцію, що імпортується з України до ЄС.

Про це пише Radio Prague International.

Зазначається, що депозити повертатимуть імпортерам, якщо зерно буде відправлене з ЄС на треті ринки. На думку фахівців Аграрної палати Чехії, це могло б вирішити проблему, коли імпорт сільськогосподарської продукції з України знижує конкурентоспроможність чеських фермерів.

ЄС проведе переговори щодо нової форми угоди про вивезення українського зерна на європейський ринок до середини поточного року.

Як повідомили у чеській Аграрній палаті, необхідно вирішити проблему, яка виникає у зв'язку з тим, що українське зерно потрапляє на ринок ЄС, а не до інших країн. Через те, що українські виробники агропродукції не зобов'язані виконувати європейські екологічні стандарти, місцеві фермери опиняються порівняно з ними у невигідному становищі, наголосили у палаті.