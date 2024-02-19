Відповідь на польські страйки: українські перевізники готують акцію на трьох пунктах пропуску

Через блокування кордону польськими фермерами українські перевізники 20 лютого розпочнуть мирну акцію протесту на трьох пунктах пропуску із Польщею: «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині».

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив голова ГО «Міжнародні автомобільні перевізники України» (МАПУ) Володимир Михалевич.

«Метою проведення мирного зібрання є вираження протесту перевізників України проти блокування руху вантажного транспорту, яке почалося з листопада 2023 року, що завдає значних фінансових втрат для галузі міжнародних автомобільних перевезень України, експортерів та імпортерів обох країн та для економіки України і врешті - підриває обороноздатність України в умовах воєнного стану. Ситуацію з блокуванням ще до цього часу не вдається врегулювати на рівні міністерств, урядів та президентів України й Польщі, тому ми вимушені вдаватися до таких дій», - зазначив Михалевич.

Він наголосив, що мирна акція, організована ГО «МАПУ», розпочнеться 20 лютого 2024 року о 12.00, одночасно біля трьох міжнародних автомобільних міжнародних пунктів пропуску: «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині».

ГО «МАПУ» забезпечуватиме контроль та порядок проїзду через перелічені пункти пропуску, не дозволяючи об'їзд польськими вантажівками загальної черги вантажівок.

Акція проводитиметься цілодобово до 15 березня 2024 року. Або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 лютого на кордоні з Польщею у чергах стоять близько 3000 вантажівок. Польські фермери-протестувальники продовжують обмежувати рух для вантажівок автодорогами, які ведуть через пункти пропуску «Дорогуськ - Ягодин», «Гребенне - Рава-Руська», «Медика - Шегині», «Зосин - Устилуг», «Долгобичув - Угринів» та «Корчова - Краківець».

18 лютого у пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ» польські фермери повністю заблокували рух вантажівок у двох напрямках, не пропускають навіть небезпечні, гуманітарні вантажі та ті, що швидко псуються.

16 лютого міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський обговорив з польським колегою ситуацію на українсько-польському кордоні, переговори продовжаться і цього тижня.