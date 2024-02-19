Фінансові новини
- |
- 19.02.24
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію, - прем'єр
08:45 19.02.2024 |
Данія вирішила передати Україні всю артилерію, яку має в запасі. Країна закликає партнерів збільшити постачання зброї Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен під час 7-го Українського ланчу в Мюнхені.
Вона зазначила, що європейські лідери у питанні постачання зброї часто посилаються на проблеми з виробництвом. Прем'єр наголосила, що Європа має зброю і потрібно передати її Україні.
"Але Україна у нас просить боєприпаси і артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні", - сказала вона.
Крім того, Фредеріксен додала, що під час пандемії COVID-19 Європа та США швидко винайшли вакцину і виробили її у потрібних об'ємах. На її думку, це можна зробити зі зброєю.
Також глава уряду Данії підтримала інтеграцію України в ЄС та НАТО. Фредеріксен вважає, що ЄС повинен дати Україні чіткий сигнал, що вона приєднається до блоку.
Допомога Данії
Данія є однієї з країн-партнерів України. Вона надала нашій країні військову та гуманітарну допомогу, підтримує санкції проти Росії.
Відомо, що Данія вже надала Україні артилерію, а також приєдналася до авіаційної коаліції з навчання та передачі винищувачів F-16.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Відповідь на польські страйки: українські перевізники готують акцію на трьох пунктах пропуску
ТОП-НОВИНИ
|Недовіра до телемарафону серед українців перевищила довіру до нього - соцопитування КМІС
|Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію, - прем'єр
|Менше грошей Україні: у США пропонують новий законопроєкт
|Україна і Франція підписали двосторонню безпекову угоду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Німеччина надасть у 2024 році військову допомогу Україні на 7,1 млрд євро - Шольц
|Україна й Німеччина підписали угоду про безпекову співпрацю
|Палата представників США пішла на перерву до кінця лютого без голосування щодо допомоги Україні
|Україна почала отримувати від Німеччини пакет військової допомоги на 100 млн євро
|Відставка Залужного знизила рівень довіри українців до Зеленського
|Залужний очолює рейтинг довіри українців
Бізнес
|ШІ Google Gemini став доступним на iOS і Android не лише в США
|Microsoft каже, що хакери військової розвідки рф використовують ChatGPT для покращення кібератак
|ChatGPT отримає персоналізовану пам'ять для запам'ятовування користувачів та їхніх уподобань
|Патентне бюро США не надаватиме патенти штучному інтелекту
|Оновлений Aston Martin Vantage конкуруватиме з Porsche 911 Turbo S
|Нейромережі використовували для виробництва фальшивих посвідчень особи, щоб пройти верифікацію на криптобіржах
|Meta дозволить відключати політичний контент в Instagram і Threads