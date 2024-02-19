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АНАЛІТИКА

Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію, - прем'єр

 

Данія вирішила передати Україні всю артилерію, яку має в запасі. Країна закликає партнерів збільшити постачання зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен під час 7-го Українського ланчу в Мюнхені.

Вона зазначила, що європейські лідери у питанні постачання зброї часто посилаються на проблеми з виробництвом. Прем'єр наголосила, що Європа має зброю і потрібно передати її Україні.

"Але Україна у нас просить боєприпаси і артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні", - сказала вона.

Крім того, Фредеріксен додала, що під час пандемії COVID-19 Європа та США швидко винайшли вакцину і виробили її у потрібних об'ємах. На її думку, це можна зробити зі зброєю.

Також глава уряду Данії підтримала інтеграцію України в ЄС та НАТО. Фредеріксен вважає, що ЄС повинен дати Україні чіткий сигнал, що вона приєднається до блоку.

Допомога Данії

Данія є однієї з країн-партнерів України. Вона надала нашій країні військову та гуманітарну допомогу, підтримує санкції проти Росії.

Відомо, що Данія вже надала Україні артилерію, а також приєдналася до авіаційної коаліції з навчання та передачі винищувачів F-16.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Данія
 

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