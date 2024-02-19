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АНАЛІТИКА

Менше грошей Україні: у США пропонують новий законопроєкт

 

Двопартійна група поміркованих конгресменів США у Палаті представників у п'ятницю, 16 лютого, оприлюднила новий законопроєкт, який включає допомогу Україні.

Як пише американське видання The Hills, документ "Про захист кордонів та захист демократій", передбачає виділення 66,3 мільярда доларів міністерству оборони США на підтримку країн, які перебувають у стані бойових дій. Зокрема, близько 47 мільярдів доларів для України, 10 мільярдів доларів для Ізраїлю, п'яти мільярдів доларів для Індо-Тихоокеанського регіону, а також два мільярди доларів для операцій Центрального командування США.

Також цей законопроєкт передбачає посилення заходів безпеки на американському кордоні, яких вимагають консерватори Палати представників і спікер Майк Джонсон. Останній відмовився провести голосування за ухвалений Сенатом законопроєкт, у рамках якого Україні має бути надано військову допомогу на 60 мільярдів доларів, саме через відсутність пункту про посилення прикордонного контролю на південному кордоні США.

Таким чином помірковані конгресмени шукають інший варіант допомоги союзникам США, зауважує The Hills. Конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік, який брав участь у переговорах щодо нового законопроєкту, заявив, що новий документ має стати компромісом для всіх і покласти край тривалому глухому куту.

Утім, наголошує видання, цей законопроєкт практично не має шансів пройти жодне голосування, адже лідери демократів уже дали зрозуміти, що вони виступатимуть проти нього. Вони закликають Джонсона ухвалити підтриманий Сенатом документ.

Нагадаємо, законопроєкт, який 13 лютого проголосував Сенат, передбачає виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі понад 95 мільярдів доларів, зокрема понад 60 мільярдів - на підтримку України, 14,1 мільярда - на допомогу Ізраїлю, 4,83 мільярда - на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Тайванем.

Також у законопроєкті закладено 9,15 мільярда доларів на гуманітарну допомогу цивільним у Секторі Гази та на Західному березі річки Йордан, в Україні та інших зонах конфлікту по всьому світу.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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