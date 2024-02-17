Безпілотники, БТР і не тільки. Німеччина передала Україні нову партію допомоги

Німеччина сьогодні, 16 лютого, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву десятки нових дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

Зазначається, що Україна отримала від Німеччини 18 бронетранспортерів, проте їхня модель на сайті не вказується.

Що ще увійшло до списку допомоги

* 3 машини розмінування WiSENT 1 MC;

* 1 інженерний танк Dachs;

* 10 БпЛА Vector;

* 30 БпЛА RQ-35 Heidrun;

* 11 БпЛА Primoco ONE;

* 7 БпЛА Songbird;

* 9 мінних тралів;

* 4 автомобілі для прикордонників;

* 3.990 155-мм снарядів;

* 500 ліхтарів і комп'ютерне обладнання.

Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки.

Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання.

Що планується до передачі допомоги в майбутньому

* 2 ЗРК SKYNEX з боєкомплектом;

* Ракети до IRIS-T SLM/SLS;

* 18 колісних гаубиць RCH 155;

* 18 самохідних гаубиць PzH 2000;

* понад 120 000 122-мм артилерійських боєприпасів;

* 9 інженерних танків;

* 40 розвідувальних дронів VECTOR.