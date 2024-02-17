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Безпілотники, БТР і не тільки. Німеччина передала Україні нову партію допомоги
22:43 16.02.2024 |
Німеччина сьогодні, 16 лютого, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву десятки нових дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.
Зазначається, що Україна отримала від Німеччини 18 бронетранспортерів, проте їхня модель на сайті не вказується.
Що ще увійшло до списку допомоги
* 3 машини розмінування WiSENT 1 MC;
* 1 інженерний танк Dachs;
* 10 БпЛА Vector;
* 30 БпЛА RQ-35 Heidrun;
* 11 БпЛА Primoco ONE;
* 7 БпЛА Songbird;
* 9 мінних тралів;
* 4 автомобілі для прикордонників;
* 3.990 155-мм снарядів;
* 500 ліхтарів і комп'ютерне обладнання.
Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки.
Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання.
Що планується до передачі допомоги в майбутньому
* 2 ЗРК SKYNEX з боєкомплектом;
* Ракети до IRIS-T SLM/SLS;
* 18 колісних гаубиць RCH 155;
* 18 самохідних гаубиць PzH 2000;
* понад 120 000 122-мм артилерійських боєприпасів;
* 9 інженерних танків;
* 40 розвідувальних дронів VECTOR.
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