Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Безпілотники, БТР і не тільки. Німеччина передала Україні нову партію допомоги

 

Німеччина сьогодні, 16 лютого, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву десятки нових дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

Зазначається, що Україна отримала від Німеччини 18 бронетранспортерів, проте їхня модель на сайті не вказується.

Що ще увійшло до списку допомоги

* 3 машини розмінування WiSENT 1 MC;
* 1 інженерний танк Dachs;
* 10 БпЛА Vector;
* 30 БпЛА RQ-35 Heidrun;
* 11 БпЛА Primoco ONE;
* 7 БпЛА Songbird;
* 9 мінних тралів;
* 4 автомобілі для прикордонників;
* 3.990 155-мм снарядів;
* 500 ліхтарів і комп'ютерне обладнання.

Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки.

Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання.

Що планується до передачі допомоги в майбутньому

* 2 ЗРК SKYNEX з боєкомплектом;
* Ракети до IRIS-T SLM/SLS;
* 18 колісних гаубиць RCH 155;
* 18 самохідних гаубиць PzH 2000;
* понад 120 000 122-мм артилерійських боєприпасів;
* 9 інженерних танків;
* 40 розвідувальних дронів VECTOR.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9719
  0,0235
 0,06
EUR
 1
 40,8919
  0,1201
 0,29

Курс обміну валют на вчора, 12:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6867  0,19 0,51 38,2181  0,19 0,49
EUR 40,6259  0,12 0,30 41,3652  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8500  0,16 0,42 37,8700  0,17 0,45
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес