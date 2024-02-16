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Німеччина надасть у 2024 році військову допомогу Україні на 7,1 млрд євро - Шольц
16:29 16.02.2024 |
Німеччина надасть Україні військову допомогу у 2024 році на суму EUR 7,1 млрд, із них готується пакет допомоги в EUR 1,1 млрд, повідомив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції в Берліні в п'ятницю.
"Загалом Німеччина на військову допомогу виділила або взяла зобов'язання виділити 28 млрд євро", - сказав він.
Сьогодні, зазначив Шольц, "ми готуємо новий рівень, це 1,1 мільярда євро, це 36 броньованих гаубиць і колісних гаубиць із промислових запасів, 120 тисяч шт. амуніції, а також дві системи Skynex і ракети для IRIS-T", - зазначив він.
За його словами, підписана Угода про співробітництво у військовій сфері встановлює, що Німеччина й надалі підтримуватиме незалежну Україну, яка обороняється проти російської агресії.
Щольц наголосив, що Німеччина "підтримуватиме українських партнерів у розбудові сучасних обороноздатних збройних сил для того, щоб запобігти будь-якій майбутній агресії Росії".
За його словами, "сьогоднішня домовленість передбачає також допомогу в цивільній сфері, наприклад у розмінуванні, забезпеченні енергетичної інфраструктури в Україні та відновленні".
У свою чергу, зазначив Шольц, Україна бере на себе відповідальність за продовження реформ, що ведуть до вступу України в ЄС.
"Я маю чітко заявити: звісно, ми всі хочемо, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася. Але, на жаль, ми бачимо, що Росія не готова до тривалого і справедливого миру", - заявив канцлер.
Він також звернувся до американського Конгресу з проханням про "ухвалення тих рішень, які зараз потрібні Україні, щоб забезпечити фінансову і військову підтримку".
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