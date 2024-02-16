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АНАЛІТИКА

Україна почала отримувати від Німеччини пакет військової допомоги на 100 млн євро

 

Німеччина вже почала постачання Україні короткострокового пакета військової допомоги на суму 100 мільйонів євро, до складу якої входять транспортна техніка й снаряди для безпілотників.

Про це в Брюсселі заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у межах засідання у форматі "Рамштайн", його цитує пресслужба Міноборони ФРН 15 лютого, пише "Європейська правда".

За словами Пісторіуса, про пакет допомоги оголосив генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстена Броєр під час візиту до України минулого тижня, де він зустрівся з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським.

До пакета, серед іншого, входять протимінні машини із захистом від засідок (MRV), бомби для озброєння малих безпілотників, 77 ваговозів MULTI 1A1, медичне обладання і комплекти запчастин для різних систем озброєння.

"Це озброєння вже надійшло або найближчим часом надійде до Збройних сил України. За словами міністра, постачання та ремонт стануть ще більш важливими, ніж раніше, на третьому році війни", - йдеться в пресрелізі Міноборони Німеччини.

Також Пісторіус нагадав, що Німеччина за останні дні вже передала Україні додаткові 155-міліметрові боєприпаси, танки для розмінування, інженерну техніку та розвідувальні безпілотники.
 

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