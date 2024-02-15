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Стів Джобс
Відставка Залужного знизила рівень довіри українців до Зеленського
14:20 15.02.2024 |
Рішення Володимира Зеленського відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного знизило рівень довіри українців до президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування КМІС.
Як зазначають соціологи, у лютому 2022 року, перед вторгненням, Зеленському довіряли 37%. Після початку війни на тлі його дій та загалом ефекту "згуртування навколо лідера" (rally around the flag) довіра йому різко зросла до 90% станом на травень 2022 року.
Далі довіра Зеленському в період між травнем 2022 року і груднем 2023 року, тобто за півтора року, знизилася на 13 процентних пункти з 90% до 77%.
За наступних два місяці до початку лютого він втратив ще 12 процентних пунктів - довіра знизилася з 77% до 65%.
Одразу після відставки Залужного довіра знизилася ще на 5 процентних пунктів до 60%. Таким чином, загалом на період 5-10 лютого 64% довіряють Зеленському, але на кінець цього періоду показник становить 60%.
Коментар КМІС
Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, період між груднем 2023 року і лютим 2024 року, тобто два місяці, був насиченим подіями, проте, вочевидь, найбільш резонансною була відставка Залужного.
"Результати опитування не дають можливості говорити про конкретні причини зростання чи зниження довіри, але ми можемо припустити, що має місце спільний вплив відставки Залужного, яка накладалася на досить важкий період - складна ситуація на фронті, невизначена позиція ключових союзників України (особливо - США), продовження корупційних скандалів. Разом з цим треба врахувати, що опитування відбувалося у дуже гарячий період, тому говорити про кристалізацію певного ставлення можна буде трохи пізніше, коли емоції всіх учасників охолонуть", - сказав він.
За його словами, наразі на тлі цих подій відносно найбільших втрат у довірі зазнав Зеленський, проте більшість українців продовжують йому довіряти.
"Крім цього, принципово важливо, що новий головнокомандувач користується довірою населення та історія з відставкою Залужного не позначилася на показниках довіри Олександру Сирському", - додав соціолог.
Опитування КМІС проводилося 5-10 лютого серед 1202 респондентів. Частина (874 інтерв'ю) були проведені до 8 лютого включно, тобто до відставки Залужного. Решта 328 інтерв'ю були проведені після відставки 9 і 10 лютого.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, на початку лютого серед 13 діячів у списку найбільше українців довіряли колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному - 94%. Не довіряли йому лише 5%, і порівняно з груднем ситуація практично не змінилася.
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