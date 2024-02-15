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"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Ніхто не буде питати: Мін'юст хоче радикально мобілізовувати засуджених
09:24 15.02.2024 |
В новому урядовому законопроекті про мобілізацію, пропонується дозволити залучення до лав Сил оборони засуджених за їхнім бажанням. Однак Міністерство юстиції пропонує більш "радикальні кроки".
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Він наголосив, що служба в армії - це не право, а обов'язок і додав, що питання не полягає в тому, скільки охочих є серед засуджених.
"Ніхто їх не планує питати. Принаймні, така наша позиція. Це обов'язок кожного громадянина - захищати державу", - сказав він.
Малюська також додав, що ті громадяни, які колись скоїли злочин і отримали якесь покарання, - не обов'язково термін у в'язниці, - і тепер перебувають або завжди перебували на волі, це не привід для того, щоб не захищати батьківщину.
"У будь-якому разі рішення про те, щоб мобілізувати чи не мобілізувати громадянина із судимістю, має ухвалювати не такий громадянин, а наші органи ТЦК, які займаються комплектуванням армії. Це наша позиція і ми будемо просити депутатів підтримати це", - сказав Малюська.
Новий законопроект про мобілізацію
30 січня уряд повторно вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.
У проекті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.
7 лютого Рада схвалила законопроект щодо посилення мобілізації у першому читанні.
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