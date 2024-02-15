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«Рамштайн»-19: партнери запустили коаліції ППО і дронів
22:50 14.02.2024 |
На 19-й зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка відбулася у Брюсселі в середу, 14 лютого, партнери України оголосили офіційний запуск коаліції протиповітряної оборони (ППО) та дронів.
Як повідомили в міноборони Франції в Х, на засіданні "Рамштайну" міністр оборони Франції Себастьян Лекорню разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом запустив коаліцію на підтримку протиповітряної оборони України, до якої долучилися данські та бельгійські колеги. "Менш ніж через місяць після створення коаліції "Артилерія для України" в Парижі 18 січня, Франція знову очолила коаліцію", - нагадали у французькому відомстві.
Своєю чергою у міноборони Німеччини зазначили, що підписана декларація про створення коаліції ППО підвищує ефективність української ППО і покликана полегшити закупівлі.
Загалом до коаліції інтегрованої ППО та протиракетної оборони вже приєдналися 15 країн, уточнив міністр оборони Рустем Умєров. "Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство", - написав він у Facebook.
Коаліція дронів
Також Умєров повідомив, що під час засідання "Рамштайну" було запущено роботу коаліції дронів. "Вже вісім країн приєднались - Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Вдячний Латвії за лідерство", - зазначив він.
Окремо очільник українського оборонного відомства згадав про винищувачі F16: "Йдемо за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами".
Як повідомлялося, 22 листопада в межах 17-ї зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") було сформовано нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони (Ground-Based Air Defence). До неї приєдналися 20 країн, лідери - Німеччина і Франція.
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