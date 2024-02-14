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Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ВДК «Цезарь Куніков» у Чорному морі
10:20 14.02.2024 |
Збройні сили України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони знищили російський великий десантний корабель "Цезарь Куніков" у Чорному морі.
"Збройні сили України спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони знищили великий десантний корабель окупантів "Цезарь Куніков", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ в середу вранці.
Як повідомляється, у момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.
ГУР: "Цезарь Куніков" знищили морські ударні дрони Magura
Великий десантний корабель "Цезарь Куніков" знищили ударні морські дрони Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік Алупки, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезарь Куніков" чорноморського флоту держави-агресора росії", - йдеться в повідомленні ГУР Міноборони в телеграм-каналі в середу вранці.
"Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. У підсумку "Цезарь Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому", - зазначено в повідомленні.
Як повідомляється, успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. "Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи UNITED24", - зазначили в ГУР.
ГУР наголошує, що "великий десантний корабель "Цезарь Куніков" проєкту 775 - одне з найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Терористична Москва використовувала його під час воєн проти Грузії, Сирії та України".
"Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала", - резюмують у ГУР.
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