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Зеленський призначив колишнього заступника Залужного Євгена Мойсюка уповноваженим з питань гарантій безпеки
23:05 13.02.2024 |
Президент України Володимир Зеленський призначив Євгена Мойсюка спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ і вечірнє звернення Зеленського.
"Призначити Мойсюка Євгена Георгійовича спеціальним уповноваженим президента України щодо реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони України", - йдеться в указі.
Коментар Зеленського
За словами президента України Володимира Зеленського, Євгеній Мойсюк тепер займатиметься реалізацією гарантій безпеки для нашої країни, а також розвитком Сил оборони.
"Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин з провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності", - уточнив президент.
Він нагадав, що вже є така угода з Великою Британією. І зараз триває підготовка нових угод, і не лише з європейськими силами. Кожна домовленість має бути реалізована якнайшвидше.
Що відомо про Мойсюка
Мойсюк з 2000 по 2002 рік служив у 25 окремій повітряно-десантній бригаді в Болграді на посадах командира парашутно-десантного і розвідувального взводу.
У 2004-2005 рр. проходив службу в Іраку у складі українського миротворчого контингенту, а з 2008 до 2009 року був у складі миротворчої місії в Косово.
2012 року Мойсюк став командиром першого парашутно-десантного батальйону.
У війні з російськими окупантами він брав участь з 2014 року. Зокрема, у грудні 2014 року керував обороною Донецького аеропорту та виведенням особового складу. 5 грудня 2018 року йому присвоїли звання генерал-майора.
З 21 липня 2019 року Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Вже 5 грудня 2019 року він отримав звання генерал-лейтенанта.
У 2021 році президент Володимир Зеленський звільнив Мойсюка з посади командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та призначив заступником головнокомандувача ЗСУ.
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