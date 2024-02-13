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Сенат США схвалив виділення 60 млрд доларів для України
14:44 13.02.2024 |
Сенат Конгресу США у вівторок, 13 лютого, схвалив законопроєкт, який передбачає виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі понад 95 мільярдів доларів, зокрема понад 60 мільярдів - на підтримку України, 14,1 мільярда - на допомогу Ізраїлю, 4,83 мільярда - на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, повідомляє Reuters.
Також у законопроєкті закладено 9,15 мільярда доларів на гуманітарну допомогу цивільним у Секторі Гази та на Західному березі річки Йордан, в Україні та інших зонах конфлікту по всьому світу.
Законодавці схвалили цей документ 70 голосами проти 29, що перевищило поріг у 60 голосів, необхідний для ухвалення проєкту.
Проблемний розгляд у Палаті представників
Тепер цей документ має схвалити Палата представників Конгресу США, де, на відміну від Сенату, більшість складають республіканці. Спікер Палати представників Майк Джонсон уже назвав його "свідомо непрохідним". Причина в тому, що в актуальній редакції документа не прописано витрат на посилення прикордонного контролю на південному кордоні США, на чому наполягає Республіканська партія.
"Республіканці в Палаті представників із самого початку обговорення чітко дали зрозуміти, що будь-який так званий додатковий закон про національну безпеку має визнавати, що національна безпека починається на нашому власному кордоні", - цитує слова Джонсона агентство AFP.
Думки сенаторів-республіканців щодо перспектив документу розділилися. Так, сенатор від Флориди Рік Скотт вважає, що законопроєкт "ніколи не буде прийнятий у Палаті представників". Втім, його колега по партії Джон Тун припустив, що він може бути ухвалений зі змінами.
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