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АНАЛІТИКА

Cенат США ще на крок наблизив голосування за пакетний проєкт з допомогою для України

 

Сенат Конгресу США у вівторок, 13 лютого схвалив винесення на фінальне голосування законопроєкту, що передбачає виділення Україні 60 мільярдів доларів допомоги. Рішення було ухвалено 66 голосами "за" і 33 - "проти", передає агентство Reuters. Саме фінальне голосування щодо цього документа може відбутися у верхній палаті парламенту США, яку контролюють демократи, вже 14 лютого.

Законопроєкт передбачає виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі понад 95 мільярдів доларів, з яких 60,06 мільярда доларів пропонується спрямувати на підтримку України, 14,1 мільярда доларів - на допомогу Ізраїлю, а решту - Тайваню.

Якщо документ схвалить Сенат, він надійде на розгляд Палати представників Конгресу США, де домінують представники Республіканської партії.

Республіканці називають документ непрохідним

Спікер Палати представників Майк Джонсон уже назвав законопроєкт, який розглядають у Сенаті, "свідомо непрохідним". Причина - в тому, що в актуальній редакції документа не прописано витрат на посилення прикордонного контролю на південному кордоні США, на чому наполягає Республіканська партія.

"Республіканці в Палаті представників із самого початку обговорення чітко дали зрозуміти, що будь-який так званий додатковий закон про національну безпеку має визнавати, що національна безпека починається на нашому власному кордоні", - цитує слова Джонсона агентство AFP.

Байден звинуватив у зриві компромісу Трампа

Нове фінансування військової допомоги США Україні, яка майже два роки відбиває військове вторгнення Росії, не можуть узгодити в Конгресі з осені 2023 року. До початку лютого представникам двох партій вдалося досягти попередньої угоди про те, що в законопроєкті будуть прописані заходи щодо зміцнення кордону з Мексикою. Однак 7 лютого компромісна редакція документа провалилася в Сенаті - республіканці не підтримали її, пославшись на те, що їхню думку було враховано недостатньо.

Президент США Джо Байден різко розкритикував республіканців за це рішення і звинуватив у події Дональда Трампа, свого потенційного конкурента на осінніх президентських виборах.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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