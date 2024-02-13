Фінансові новини
- |
- 13.02.24
- |
- 10:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Cенат США ще на крок наблизив голосування за пакетний проєкт з допомогою для України
09:04 13.02.2024 |
Сенат Конгресу США у вівторок, 13 лютого схвалив винесення на фінальне голосування законопроєкту, що передбачає виділення Україні 60 мільярдів доларів допомоги. Рішення було ухвалено 66 голосами "за" і 33 - "проти", передає агентство Reuters. Саме фінальне голосування щодо цього документа може відбутися у верхній палаті парламенту США, яку контролюють демократи, вже 14 лютого.
Законопроєкт передбачає виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі понад 95 мільярдів доларів, з яких 60,06 мільярда доларів пропонується спрямувати на підтримку України, 14,1 мільярда доларів - на допомогу Ізраїлю, а решту - Тайваню.
Якщо документ схвалить Сенат, він надійде на розгляд Палати представників Конгресу США, де домінують представники Республіканської партії.
Республіканці називають документ непрохідним
Спікер Палати представників Майк Джонсон уже назвав законопроєкт, який розглядають у Сенаті, "свідомо непрохідним". Причина - в тому, що в актуальній редакції документа не прописано витрат на посилення прикордонного контролю на південному кордоні США, на чому наполягає Республіканська партія.
"Республіканці в Палаті представників із самого початку обговорення чітко дали зрозуміти, що будь-який так званий додатковий закон про національну безпеку має визнавати, що національна безпека починається на нашому власному кордоні", - цитує слова Джонсона агентство AFP.
Байден звинуватив у зриві компромісу Трампа
Нове фінансування військової допомоги США Україні, яка майже два роки відбиває військове вторгнення Росії, не можуть узгодити в Конгресі з осені 2023 року. До початку лютого представникам двох партій вдалося досягти попередньої угоди про те, що в законопроєкті будуть прописані заходи щодо зміцнення кордону з Мексикою. Однак 7 лютого компромісна редакція документа провалилася в Сенаті - республіканці не підтримали її, пославшись на те, що їхню думку було враховано недостатньо.
Президент США Джо Байден різко розкритикував республіканців за це рішення і звинуватив у події Дональда Трампа, свого потенційного конкурента на осінніх президентських виборах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Раді зареєстрували новий законопроєкт по реформі БЕБ: робить неможливим вплив Татарова – ЦПК
|Сенат США усунув останню процедурну перешкоду до схвалення допомоги Україні
|Українцям хочуть видавати «сертифікат захисника»
|Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Сирського призначили головнокомандувачем ЗСУ. Що про нього відомо
|Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню
|Зеленський призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України
|Зустрілись з Верховним Головнокомандувачем, прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії, - Залужний
|Сенат США розгляне окремий проєкт про допомогу Україні і Ізраїлю без міграційної реформи
|РФ ударила по Харкову двома балістичними ракетами з КНДР
|Рада зробила перший крок до вирішення проблеми з прибутком оборонних підприємств
Бізнес
|В США офіційно визнали незаконними роботизовані дзвінки, які «озвучив» ШІ
|Новий позашляховик Mazda CX-70 представлений офіційно
|OpenAI досягла позначки в 2 мільярди доларів річного доходу – FT
|Google перейменувала чат-бот Bard на Gemini та об'єднала під цим брендом усі продукти з ШІ
|Apple випустила окремі програми Music, TV і Devices для Windows
|Названо 10 найпопулярніших смартфонів 2023 року: у першій п'ятірці - самі iPhone
|Apple створила модель штучного інтелекту для редагування фотографій за допомогою текстових підказок