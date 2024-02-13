У Раді зареєстрували новий законопроєкт по реформі БЕБ: робить неможливим вплив Татарова – ЦПК

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10439-2 про реформу Бюро економічної безпеки України (БЕБ) - він зареєстрований як альтернативний до законопроєкту, який раніше подав Кабмін, і в якому БЕБ фактично лишали під контролем заступника голови ОП Олега Татарова.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

"У новому законопроєкті забезпечили повноцінну переатестацію персоналу БЕБ та оновлені конкурсні процедури, що дозволить загалом вивести правоохоронний орган з-під контролю Офісу Президента, як це є зараз.

Законопроєкт також повністю відповідає вимогам міжнародних партнерів, врахувує пропозиції і зауваження, надані міжнародними та українськими експертами, а також громадянським суспільством", - пише ЦПК.

Зазначається, що законопроєкт №10439-2 детально регламентує процедуру переатестації усіх співробітників БЕБ. Зокрема забезпечувати переатестацію співробітників БЕБ будуть комісії, де троє з пʼяти членів будуть визначати міжнародні партнери.

Якщо співробітник БЕБ не пройде атестацію або відмовиться від неї - буде звільнений, додають в ЦПК.

При цьому сама атестація буде складатися з трьох етапів: 1. тестування на знання законодавства, 2. тестування на загальні здібності та 3. співбесіда щодо доброчесності та професійної етики. Під час останнього етапу атестаційні комісії зможуть аналізувати інформацію про кандата, його професійну поведінку та майновий стан.

Крім цього, за словами ЦПК, законопроєкт також забезпечує, щоб недоброчесні співробітники не могли уникати та затягувати проходження переатестації через "фіктивні" лікарняні, раптові "відпустки" та інші маніпуляції.

"Альтернативна версія реформи БЕБ безумовно в рази краща за урядову фікцію. Важливо, що у законопроєкті передбачена ретельна процедура переатестації співробітників на рівні закону, яка забезпечить реальне та повне очищення інституції в короткий строк", - заявила заступниця виконавчого директора ЦПК Олена Щербан.

Також законопроєкт передбачає оновлену конкурсну процедуру на посаду директора БЕБ.

Зокрема, у складі комісії з відбору директора чотири з семи членів будуть визначені міжнародними партнерами. Ці члени комісії також матимуть право переважного голосу і повинні будуть визначити єдиного переможця. Це, за словами ЦПК, дозволить уникнути маніпуляціям, які розслідувачі фіксували на минулому конкурсі на посаду керівника БЕБ у 2020 році.

"Проєкт також забезпечує гарантії незалежності майбутнього директора, обраного за оновленими правилами на дійсно прозорому конкурсі. Зокрема убезпечує його від ручного та політичного звільнення, як це наразі передбачено для директора НАБУ", - додали в ЦПК.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №10439 "Про Бюро економічної безпеки України" щодо удосконалення роботи Бюро".

Натомість у Центрі протидії корупції зазначають, що головний недолік реформи БЕБ за проєктом Кабміну - відсутність належних механізмів переатестації та звільнення недоброчесних співробітників Бюро.

Також на ці недоліки вказує заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.

Європейська Бізнес Асоціація виступила проти урядових законопроєктів №10439 та №10440 щодо реформування БЕБ у нинішніх редакціях. Асоціація пропонує доопрацювати вже зареєстровані законопроєкти №10088 і 10088-1.