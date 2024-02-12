Сенат США усунув останню процедурну перешкоду до схвалення допомоги Україні

Сенат США наблизився до фінального голосування за законопроект про фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У неділю в Сенаті пройшло успішне процедурне голосування, яке зняло останню перешкоду на шляху до остаточного розгляду законопроекту. Фінальне голосування за законопроект про допомогу Україна та Ізраїлю очікується найближчими днями.

Документ передбачає виділення 61 млрд доларів для України, 14 млрд доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС та майже 5 млрд доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Допомога Україні від США

В США закінчилися виділені раніше кошти на підтримку України. Новий пакет фінансування на запит президента США Джо Байдена має виділити американський Конгрес. Але цей запит розглядається ще з минулого жовтня, і лише нещодавно почав просуватися.

Днями Сенат США взявся за розгляд законопроекту про виділення коштів на підтримку України та Ізраїлю. Однак після схвалення в Сенаті законопроект ще має розглянути Палата представників США, яка і створювала проблеми на шляху розгляду запиту Байдена на фінансування. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Днями Байден назвав затримку з допомогою Україні "злочинною бездіяльністю" та закликав Конгрес якомога скоріше ухвалити законопроект.

Водночас екс-президент США та кандидат на виборах президента Дональд Трамп закликав республіканців в Конгресі не підтримувати виділення грошей Україні.