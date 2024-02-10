Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українцям хочуть видавати «сертифікат захисника»

 

У Верховній раді України хочуть видавати військовозобов'язаним громадянам сертифікат захисника. Це потрібно для "смарт-мобілізації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу", члена комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давида Арахамії в ефірі телемарафону.

Арахамія розповів, що українців не влаштовують співробітники військкомату на вулицях, які ловлять військовозобов'язаних. Тому у парламенті шукали альтернативний шлях, щоб робити здійснювати мобілізацію.

Нардеп уточнив, що для цього потрібно зібрати всіх в одну систему. І Рада вже ухвалила закон, який дозволяє зробити в системі "Оберіг" електронний реєстр та отримати так званий "сертифікат захисника".

"Якщо ви пам'ятаєте, у нас коли COVID був, усі повинні були ходити з таким згенерованим сертифікатом, який показував, чи вакциновані вони чи ні. Ось таким чином буде сертифікат, який отримають або через інтернет, або в ТЦК. Навіщо це? Щоб ми розуміли, скільки людей теоретично може бути призвано, і в такий спосіб організувати так звану "смарт-мобілізацію", - розповів Арахамія.

Він додав, що чоловікам з таким сертифікатом можуть повідомляти орієнтовні терміни призову, щоб вони змогли підготуватися.

За словами Арахамії, на добровільній підставі видавати сертифікати не можуть, але й примус, який запропонував Міноборони, також не підходить.

"Але треба мати якийсь примус. Ми ще не знаємо, що це буде, шукатимемо баланс. Думаю, знайдемо компромісне рішення, яке з одного боку стимулюватиме, а з іншого - каратиме за відмову. Або, зрештою, люди скажуть, нехай далі ходять вулицею, не треба жодних електронних повісток", - заявив нардеп.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року в Україні запустили електронний Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".

Доступ до нього надали Міноборони, Генеральному штабу, територіальним центрам комплектування (ТЦК) та іншим структурам, а самі військовозобов'язані можуть лише перевірити свої дані, для чого потрібно звернутися до ТЦК.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,6234
  0,0527
 0,14
EUR
 1
 40,5129
  0,1000
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5580  0,01 0,03 38,0440  0,01 0,04
EUR 40,5400  0,00 0,01 41,2696  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5700  0,01 0,01 37,6000  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес