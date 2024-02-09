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Безпілотники СБУ вдарили по двох НПЗ у Краснодарському краї - джерело
12:07 09.02.2024 |
Безпілотники Служби безпеки України атакували два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї РФ - Ільський і Афіпський НПЗ, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.
"Атаки СБУ по російських нафтопереробних заводах тривають. Цього разу безпілотники служби вдарили відразу по двох НПЗ у Краснодарському краї - не лише по Ільському, а й по Афіпському", - розповів співрозмовник агентства в п'ятницю.
Говорячи про результати атаки по Ільському НПЗ, джерело зазначило: "Виникла велика пожежа, вражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік. А без неї ворог не зможе виробляти дизпальне для військових потреб".
Він уточнив, що ціна такої установки становить $50 млн.
"По Афіпському заводу безпілотники також влучно відпрацювали, але наслідки уточнюються", - поінформувало джерело.
За його словами, обидва об'єкти розташовані на відстані близько 20 км один від одного, росіяни навіть були змушені піднімати в небо літаки, але це не допомогло захистити важливі НПЗ.
"Такі заводи - цілком законні цілі. Вони не лише працюють на оборонку й забезпечують пальним російські війська, але й важливі для економіки РФ.
У жовтні минулого року СБУ успішно атакувала дронами Афіпський НПЗ, на якому виробляли мільйони тонн авіаційного пального для ворожих літаків.
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