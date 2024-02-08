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Зеленський призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України
20:22 08.02.2024 |
Президент повідомив про призначення генерал-полковника Олександра Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Володимира Зеленського наприкінці 715-го дня війни.
"Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки всім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі.
Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду.
Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським.
Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту - провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу - Харківської визвольної операції.
Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України.
Сьогодні ж говорив із генералами Мойсюком та Забродським. Їх досвід - на службі державі.
2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України", - сказав глава держави.
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