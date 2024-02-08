Зустрілись з Верховним Головнокомандувачем, прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про зустріч із президентом Володимиром Зеленським, на якій було ухвалено рішення про "необхідність зміни підходів та стратегії".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"В перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом.

Щойно ми зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії", - повідомив Залужний.

Головком також висловив вдячність команді та воїнам ЗСУ.

"Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України.

Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам'ятаємо і помстимося за всіх. Українці обовʼязково переможуть", - йдеться у дописі.