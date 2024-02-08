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Сенат США розгляне окремий проєкт про допомогу Україні і Ізраїлю без міграційної реформи
08:58 08.02.2024 |
Сенат США в четвер голосуватиме за окремий законопроєкт про міжнародну допомогу США, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону, який не включає питання міграційної реформи, що розділило республіканців і демократів.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", написала посол України у США Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, оскільки провал голосування за великий пакет, який включає міграційну реформу, був очікуваним, то ще до голосування за нього комітет з асигнування опублікував текст документа "на заміну", який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні (60,06 мільярдів доларів США) Ізраїлю та Тайваню.
"Сенат підтримав процедурне рішення за перегляд рішення по голосуванню (аналог нашого "повернення на голосування) ("за" - 58, "проти" - 41), яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і розгляд по суті "чистого" законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи, внесеного раніше сьогодні сенатором П.Мюррей. Для цього потрібно буде 60 голосів", - пояснила Маркарова.
Лідер більшості Чак Шумер повідомив, що має намір винести на голосування питання щодо припинення дебатів щодо законопроєкту про міжнародну допомогу США, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону о 12 годині дня за Вашингтоном 8 лютого.
Нагадаємо, у Сенаті США не знайшлось достатньо підтримки для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.
Йдеться про двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання понад 60 мільярдів на допомогу Україні та понад 14 мільярдів - Ізраїлю.
Перед цим президент Джо Байден, який підтримав компромісний двопартійний законопроєкт, заявив, що його ухвалення намагається зірвати Дональд Трамп.
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