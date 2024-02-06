Рада спростила зміну цільового призначення землі

Верховна Рада України прийняла закон №9627 про спрощення процедури зміни цільового призначення землі для цілей економічного відновлення.

Про це повідомив у Фейсбуці заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, який є автором законопроєкту.

За словами Кисилевського, головною метою закону є ліквідація зайвих бюрократичних перепон для людей, які хочуть побудувати в Україні промисловий чи енергетичний обʼєкт - отримання всіх необхідних дозволів займатиме замість 1-3 років не більше 1,5 місяця.

Депутат наголошує, що після того як Президент підпише закон і він набуде чинності, зміна цільового призначення землі відбуватиметься на підставі висновку уповноваженого органу містобудування та архітектури місцевої ради щодо можливості розміщення запланованого об'єкту. Без обовʼязкового розроблення містобудівної документації та документації із землеустрою.

Кисилевський також зауважує, що спрощена процедура стосуватиметься земель за межами населених пунктів, щодо яких ще немає розробленої містобудівної документації. Розповсюджуватиметься на перелік об'єктів промисловості на енергетики, визначений законом. І діятиме на період воєнного стану та п'ять років після його завершення.

Як повідомлялося, з середини 2022 року спрощена процедура зміни цільового призначення землі діє для релокованих підприємств, мультимодальних терміналів, портів на Дунаї, житла для ВПО, інженерно-комунікаційних мереж, об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури.

Законопроєкт №9627 розширює дію спрощеної процедури на обʼєкти промисловості та енергетики.