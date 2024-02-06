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Bihus.Info стверджує, що стеження за журналістами редакції вели співробітники СБУ
23:55 05.02.2024 |
Bihus.Info стверджує, що стеження за журналістами редакції проводили співробітники департаменту захисту національної державності СБУ.
Про це йдеться в розслідуванні редакції, опублікованому в понеділок. Редакція ідентифікувала тих, хто встановлював камери в заміському комплексі наприкінці грудня.
Звільнений раніше начальник департаменту Роман Семенченко в інтерв'ю журналістам не підтвердив, але й не спростував участь Департаменту в цій операції.
16 січня в мережі було оприлюднено аудіо- та відеозаписи, з яких випливає, що нібито журналісти Bihus.Info вживають заборонені речовини на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на ці матеріали, серед іншого, заявивши, що за членами його команди нібито стежили близько року, ймовірно, з метою дискредитації.
Після цього учасники об'єднання українських медіа, журналістів і громадських організацій "Медіарух" звернулися із закликом до президента Володимира Зеленського рішуче засудити кампанію тиску на незалежних журналістів і розслідувачів, а також узяти під свій контроль розслідування злочинів проти співробітників ЗМІ. У заяві наголошується, що "окрім провокацій і спроб дискредитації, відбувається стеження, прослуховування телефонних розмов і порушення права журналістів на приватне життя - і все це з метою тиску на незалежні медіа".
У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив про неприпустимість тиску на журналістів у державі, а СБУ 17 січня відкрила кримінальне провадження і почала розслідування обставин незаконного прослуховування та відеозйомки представників Bihus.Info. За цим фактом порушено кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).
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