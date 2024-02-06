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АНАЛІТИКА

Антикорупційний комітет Ради знайшов нові ризики у законопроєкті про мобілізацію

20:20 05.02.2024 |

Право, Політика

 

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики висловив низку зауважень до нового урядового законопроєкту про посилення мобілізації.

Про це член Комітету, голова Підкомітету з питань дотримання законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами влади Вікторія Сюмар ("Європейська Солідарність") повідомила у Facebook.

"Комітет визнав законопроєкт таким, що містить корупційні ризики", - написала Сюмар.

Серед таких ризиків вона вказала наступні:

* право Кабміну визначати, хто з правоохоронних і антикорупційних органів отримає бронювання від мобілізації для працівників;

* право Кабміну запроваджувати нові обмеження на виїзд громадян за кордон;

* невизначеність переліку документів, які необхідно подавати для отримання відстрочки у зв'язку з доглядом за особами з інвалідністю;

* ризики при накладанні стягнення за не відкриття електронного кабінету військовозобов'язаного;

"Все виписано знову не чітко і сумнівно щодо відповідності до Конституції... Ми запропонували як його доопрацювати", - додала Сюмар.

Водночас вона зауважила, що на засіданні Комітету представники Міноборони і Генштабу визнали, що передбачена законопроєктом норма про демобілізацію через 36 місяців є декларативною.

"Бо по суті військовослужбовець через 36 місяців отримує право лише написати рапорт про звільнення. Але рішення, кого і коли демобілізовувати, буде вирішувати ставка Верховного головнокомандувача", - додала Сюмар.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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