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Антикорупційний комітет Ради знайшов нові ризики у законопроєкті про мобілізацію
Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики висловив низку зауважень до нового урядового законопроєкту про посилення мобілізації.
Про це член Комітету, голова Підкомітету з питань дотримання законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами влади Вікторія Сюмар ("Європейська Солідарність") повідомила у Facebook.
"Комітет визнав законопроєкт таким, що містить корупційні ризики", - написала Сюмар.
Серед таких ризиків вона вказала наступні:
* право Кабміну визначати, хто з правоохоронних і антикорупційних органів отримає бронювання від мобілізації для працівників;
* право Кабміну запроваджувати нові обмеження на виїзд громадян за кордон;
* невизначеність переліку документів, які необхідно подавати для отримання відстрочки у зв'язку з доглядом за особами з інвалідністю;
* ризики при накладанні стягнення за не відкриття електронного кабінету військовозобов'язаного;
"Все виписано знову не чітко і сумнівно щодо відповідності до Конституції... Ми запропонували як його доопрацювати", - додала Сюмар.
Водночас вона зауважила, що на засіданні Комітету представники Міноборони і Генштабу визнали, що передбачена законопроєктом норма про демобілізацію через 36 місяців є декларативною.
"Бо по суті військовослужбовець через 36 місяців отримує право лише написати рапорт про звільнення. Але рішення, кого і коли демобілізовувати, буде вирішувати ставка Верховного головнокомандувача", - додала Сюмар.
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