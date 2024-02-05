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АНАЛІТИКА

Нідерланди поставлять Україні ще шість F-16

 

Нідерланди поставлять Україні додатково шість винищувачів F-16, заявила у понеділок, 5 січня, міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен.

"Міністерство оборони Нідерландів готує шість додаткових винищувачів F-16 для передачі Україні", - написала вона у соцмережі X, додавши, що загальна кількість літаків, які Нідерланди вирішили спрямувати до України, становить 24.

"Домінування в повітрі України має важливе значення для протидії російській агресії", - зазначила також Оллонгрен.

Окрім Нідерландів, раніше передати Україні F-16 обіцяли також Данія, Норвегія та Бельгія.

Раніше у понеділок командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що у подальших пакетах військової допомоги від партнерів Україна очікує надання винищувачів F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів.

Читайте також: Нідерланди почали підготовку до передачі Україні 18 літаків F-16

Навчання українських пілотів управлінню F-16 проводитимуть у Румунії, Данії, США та Великобританії. У грудні у британському уряді повідомили, що перша група українських військових пілотів пройшла базове тренування у Великобританії, після чого вчитиметься керувати винищувачами F-16 у Данії.

13 листопада у Румунії на військово-повітряній базі Фетешті було відкрито Європейський навчальний центр F-16 (EFTC). Нідерланди зобов'язалися відправити на цю базу від 12 до 18 винищувачів F-16 для підготовки пілотів як з країн НАТО, так і з України. 7 листопада влада Нідерландів повідомила, що відправляє перші п'ять винищувачів на цю базу.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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