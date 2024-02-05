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АНАЛІТИКА

Зеленський думає про заміну не тільки Залужного, а й інших керівників

08:17 05.02.2024 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський думає не лише про заміну Головкому ЗСУ Валерія Залужного, а й низки інших керівників.

"Залужний? Нам потрібне перезавантаження, зміна керівництва, не тільки військового. Це питання, яке стосується людей, які мають очолити Україну. Необхідне перезавантаження, новий початок", - сказав він в інтерв'ю італійській телекомпанії RAI, опублікованому в неділю.

"У мене на думці щось серйозне, яке стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки державних керівників, а не тільки в одному секторі, наприклад, в армії. Я думаю про цю заміну, але не можна сказати, що тут ми замінили одну людину", - сказав він.

Відео на тему:


Зеленський заявив, що якщо Україна хоче перемогти, то треба всім рухатися в одному напрямку. "Будучи переконані в перемозі, нам не можна сумувати, опускати руки, у нас має бути правильна позитивна енергія... ось чому я говорю про перезапуск, заміну. У мене на думці щось серйозне, йдеться не про одну людину, а про напрямок керівництва" країни", - пояснив він.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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