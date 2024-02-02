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Кабмін дозволив приватним компаніям виробляти всі види боєприпасів
23:28 01.02.2024 |
Кабінет міністрів затвердив три постанови, які сприятимуть посиленню українського оборонно-промислового комплексу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Зокрема, експеримент із виробництва боєприпасів до безпілотників поширили на виготовлення боєприпасів усіх типів. Також вдосконалили процедуру реєстрації виробників.
"Нові підприємства зможуть швидко включитися в роботу. Таким чином у найкоротші терміни посилимо нашу армію", - наголосив голова уряду.
За його словами, завдяки запровадженому влітку 2023 року експериментальному проєкту з виробництва боєприпасів для дронів за пів року вже було зареєстровано понад 10 виробників, допущено до експлуатації понад 20 зразків боєприпасів, ще 30 проходять випробування.
Ще одне рішення стосується ціноутворення на виробництво БпЛА. Згідно з ним виробники безпілотників тепер будуть надавати уточнення розрахунків ціни в бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%.
Така норма дасть змогу усунути потенційні ризики переплат, нецільове використання коштів під час здійснення державних закупівель безпілотників.
Третьою постановою оборонні закупівлі переведено на закритий модуль системи Prozorro.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що постанова надає постачальникам масових дронів іноземних виробників, як-от Mavic, Autel та Matrice, умови для доступу до державних контрактів, і за рахунок конкуренції можна буде знизити вартість.
"Розуміємо чутливість інформації, тому строки та місця поставок закриті для широкого загалу - і недоступні росіянам", - наголосив Федоров.
Як працюватиме система
Замовник, який хоче придбати дрон, виставляє на Prozorro оголошення-рамку з описом необхідного безпілотника. У цій рамці реєструються продавці, а потім вони отримують інформацію про строки, місце доставлення та інші дані, необхідні для закупівлі. Далі буде аукціон, а переможе продавець, який надасть найвигіднішу пропозицію.
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