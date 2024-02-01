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Українські дрони потопили ракетний катер «Івановець»
13:31 01.02.2024 |
Бійці ГУР цієї ночі знищили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
"У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер "івановець" Чорноморського флоту РФ", - йдеться в повідомленні.
Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.
"Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом - "Івановець" дав крен на корму і затонув", - додають в ГУР.
Як додають розвідники, вартість втраченого РФ корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.
"Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала", - констатують в ГУР.
Що відомо про "Івановець"?
"Івановець" - великий ракетний катер проекту 12411 "Молнія", призначений для знищення бойових надводних кораблів супротивника, десантних та транспортних засобів та суден у морі, пунктах базування, морських угруповань та їх прикриття, а також для прикриття своїх кораблів та суден від надводних та суден повітряних загроз. Озброєння - 2x2 ПУ ПКР "Москіт", 1x1 76-мм АУ АК-176, 2x6 30-мм АУ АК-630, 1 ПУ ЗРК "Ігла".
Нагадаємо, на ранок четверга, 1 лютого, з початку російського вторгнення ЗСУ знищили 23 кораблі та катери окупантів. Крім того, українським силам вдалося знищити і один підводний човен.
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