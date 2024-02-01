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АНАЛІТИКА

ЄС подолав опір Угорщини й погодив 50 млрд для України

ЄС подолав опір Угорщини й погодив 50 млрд для України

 

Лідери ЄС у четвер подолали довгтривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Про це оголосив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що рішення було ухвалено всіма 27 країнами-членами ЄС - тобто, включаючи Угорщину.

"Це забезпечує стабільне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що стоїть на кону", - підкреслив Мішель.

Офіційно наразі невідомі деталі узгодженого в ЄС рішення. За неофіційними даними журналістів, через два роки буде перегляд фіндопомоги для України, однак Угорщина не матиме права вето.

Угорський прем'єр Віктор Орбан пропонував компромісну угоду щодо розблокування фінансування ЄС для України в обсязі 50 млрд євро.

За його словами, компроміс мав би полягати у тому, що фінансування Україні виділятиметься за умови, "якщо ви гарантуєте, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні". Тобто, по суті, це означало можливість для Угорщини щорічно блокувати допомогу.

Перед самітом лідери ЄС висловлювали впевненість, що компроміс щодо розблокування фінансування для України в обсязі 50 млрд євро буде досягнутий між 27 країнами ЄС.
Ключові теги: ЄС, Угорщина
 

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