Нуланд заявила, що американські керовані високоточні авіабомби скоро будуть на фронті

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд анонсувала швидке надходження в Україну на фронт керованих високоточних авіабомб малого діаметра (Small-Diameter Bomb).

"Ми продовжуємо надавати підтримку в сфері безпеки в усіх категоріях, включно з новими інвестиціями і новими системами озброєнь, такими як бомба малого діаметру, що перебуває на шляху до фронту, а також підтримуємо переродження українського оборонно-промислового комплексу і нашого власного, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати боротьбу з тими, хто хоче вкрасти нашу свободу", - сказала Нуланд на брифінгу в Києві ввечері.

Крім того, вона наголосила, що США також працюють разом із Україною над тим, щоб зміцнити клімат для міжнародних інвестицій і продовжити створення українських інституцій для боротьби з корупцією та витіснення тіньової економіки, щоб компанії могли приходити в країну та інвестувати в неї.

"Перемога України, очевидно, життєво важлива тут, в Україні, але вона також життєво важлива для свободи і безпеки всіх нас. І ми всі пишаємося тим, що підтримуємо Україну", - зазначила Нуланд.

Також заступниця державного секретаря зазначила, що цієї зими Україна стала більш сильною і стійкою, ніж тоді, коли вона приїжджала сюди минулої зими. За її словами, сьогодні в Києві вона мала можливість зустрітися з очільниками уряду, щоб обговорити подальший шлях у 2024 році.

Як повідомлялося, в Україну в середу, 31 січня, прибула заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.