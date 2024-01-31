Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.

До нового військового пакету увійшли:

* 24 бронетранспортери;

* 4 гусеничних всюходи Bandvagn 206;

* ракети для системи ППО IRIS-T SLS;

* 1 мостоукладальник BIBER із запчастинами;

* 3 танки для розмінування WISENT 1;

* 4 спецпристроїв на танки для розмінування;

* понад тисячу артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

* система проти морських мін;

* система відеоспостереження Satcom;

* 4 автомобілі для прикордонної служби;

* 450 ланцюгів протиковзання;

* 194 тисячі індивідуальних сухпайків.

Також в уряді Німеччини зазначили, що новий пакет допомоги містить шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 із запчастинами. Але у Берліні додають, що з міркувань безпеки уряд утримується щодо деталей про транспортування та терміни передачі цієї техніки.