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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
15:48 31.01.2024 |
До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.
До нового військового пакету увійшли:
* 24 бронетранспортери;
* 4 гусеничних всюходи Bandvagn 206;
* ракети для системи ППО IRIS-T SLS;
* 1 мостоукладальник BIBER із запчастинами;
* 3 танки для розмінування WISENT 1;
* 4 спецпристроїв на танки для розмінування;
* понад тисячу артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
* система проти морських мін;
* система відеоспостереження Satcom;
* 4 автомобілі для прикордонної служби;
* 450 ланцюгів протиковзання;
* 194 тисячі індивідуальних сухпайків.
Також в уряді Німеччини зазначили, що новий пакет допомоги містить шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 із запчастинами. Але у Берліні додають, що з міркувань безпеки уряд утримується щодо деталей про транспортування та терміни передачі цієї техніки.
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