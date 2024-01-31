Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

 

До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.

До нового військового пакету увійшли:

* 24 бронетранспортери;

* 4 гусеничних всюходи Bandvagn 206;

* ракети для системи ППО IRIS-T SLS;

* 1 мостоукладальник BIBER із запчастинами;

* 3 танки для розмінування WISENT 1;

* 4 спецпристроїв на танки для розмінування;

* понад тисячу артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

* система проти морських мін;

* система відеоспостереження Satcom;

* 4 автомобілі для прикордонної служби;

* 450 ланцюгів протиковзання;

* 194 тисячі індивідуальних сухпайків.

Також в уряді Німеччини зазначили, що новий пакет допомоги містить шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 із запчастинами. Але у Берліні додають, що з міркувань безпеки уряд утримується щодо деталей про транспортування та терміни передачі цієї техніки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5627
  0,3119
 0,82
EUR
 1
 40,7067
  0,3778
 0,92

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7152  0,07 0,17 38,2591  0,08 0,22
EUR 40,9304  0,07 0,17 41,7030  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5550  0,33 0,86 37,5900  0,31 0,82
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес