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Заборона виїзду та арешт активів. Як українців хочуть карати за відмову прийти в ТЦК

23:49 30.01.2024 |

Право, Політика

 

Новий законопроект про мобілізацію, внесений Кабміном сьогодні до Верховної ради, пропонує новий механізм покарання українців за відмову з'явитися за повісткою в ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст відповідного законопроекту.

Що пропонує Кабмін

Так, згідно з текстом законопроекту, якщо військовозобов'язаний чи резервіст не з'явиться до військкомату (ТЦК) у визначений в отриманій повістці термін, то його можуть затримати та доставити до ТЦК протягом 15 днів. Якщо затримання неможливе - тоді до нього через суд можуть бути вжиті заходи впливу.
Спочатку буде попередження

Але спочатку такий громадянин отримає спеціальну вимогу від ТЦК. Вимога буде надсилатися керівником ТЦК протягом 5 днів в електронній формі (якщо громадянин зареєстрований в електронному кабінету військовозобов'язаного) або в паперовій формі рекомендованим листом поштою.

Днем отримання вимоги вважатиметься:

* день вручення вимоги під розписку;
* день отримання військкоматом повідомлення про доставлення вимоги до електронного кабінету;
* день проставлення на пошті відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин.

Після отримання вимоги військовозобов'язаний буде мати 10 календарних днів, щоб з'явитися до ТЦК.
Яким буде покарання

Якщо громадянин не з'явиться до ТЦК і після вимоги, тоді військкомат може звернутися до суду, щоб той вжив щодо порушника наступні заходи впливу:

* тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України;
* тимчасове обмеження праві керування транспортними засобами;
* арешт на кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках та інших фінустановах, або на електронні гроші на електронних гаманцях.

Вимога ТЦК може бути відкликана. Для цього в законопроекті передбачено декілька підстав:

* виконання вимоги у повному обсязі;
* прибуття до ТЦК;
* рішення суду щодо незадоволення вимог ТЦК.

Крім того, за громадянами залишається право на оскарження обмежень у судовому порядку.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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