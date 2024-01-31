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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Заборона виїзду та арешт активів. Як українців хочуть карати за відмову прийти в ТЦК
Новий законопроект про мобілізацію, внесений Кабміном сьогодні до Верховної ради, пропонує новий механізм покарання українців за відмову з'явитися за повісткою в ТЦК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст відповідного законопроекту.
Що пропонує Кабмін
Так, згідно з текстом законопроекту, якщо військовозобов'язаний чи резервіст не з'явиться до військкомату (ТЦК) у визначений в отриманій повістці термін, то його можуть затримати та доставити до ТЦК протягом 15 днів. Якщо затримання неможливе - тоді до нього через суд можуть бути вжиті заходи впливу.
Спочатку буде попередження
Але спочатку такий громадянин отримає спеціальну вимогу від ТЦК. Вимога буде надсилатися керівником ТЦК протягом 5 днів в електронній формі (якщо громадянин зареєстрований в електронному кабінету військовозобов'язаного) або в паперовій формі рекомендованим листом поштою.
Днем отримання вимоги вважатиметься:
* день вручення вимоги під розписку;
* день отримання військкоматом повідомлення про доставлення вимоги до електронного кабінету;
* день проставлення на пошті відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин.
Після отримання вимоги військовозобов'язаний буде мати 10 календарних днів, щоб з'явитися до ТЦК.
Яким буде покарання
Якщо громадянин не з'явиться до ТЦК і після вимоги, тоді військкомат може звернутися до суду, щоб той вжив щодо порушника наступні заходи впливу:
* тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України;
* тимчасове обмеження праві керування транспортними засобами;
* арешт на кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках та інших фінустановах, або на електронні гроші на електронних гаманцях.
Вимога ТЦК може бути відкликана. Для цього в законопроекті передбачено декілька підстав:
* виконання вимоги у повному обсязі;
* прибуття до ТЦК;
* рішення суду щодо незадоволення вимог ТЦК.
Крім того, за громадянами залишається право на оскарження обмежень у судовому порядку.
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