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АНАЛІТИКА

Законопроект про мобілізацію: кому хочуть надати бронь

23:28 30.01.2024 |

Право, Політика

 

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради оновлений законопроект про мобілізацію. Зокрема, він передбачає бронь від призову для низки українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ.

Згідно з текстом законопроекту, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють або проходять службу:

* у державних органах на посадах державної служби категорії "А", голів обласних, районних рад, сільських, селищних, міських голів. А також до 50% військовозобов'язаних державної служби категорії "Б", "В", в органах місцевого самоврядування;

*у Нацполіції України, Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Службі державної охорони, судах, інших державних органах та установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, патронатних службах;

* на підприємствах та установах, яким встановлені мобілізаційні завдання у разі, якщо це необхідно для виконання мобілізаційних завдань;

* на підприємствах та установах, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період, у тому числі забезпечують потреби Збройних сил України. Критерії та порядок визначення підприємств критично важливими визначає Кабмін.

При цьому документом передбачено, що порядок та організацію бронювання, критерії визначає Кабінет міністрів України.

Військовозобов'язаних, які отримали бронь на період мобілізації, хочуть зобов'язати уточнити свої облікові дані через електронний кабінет призовника або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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