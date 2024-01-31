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Повістки до військкомату хочуть надсилати українцям через електронний кабінет
Повістки для мобілізації на військову службу українцям хочуть вручати в новий спосіб, а саме через електронний кабінет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний проект закону.
Зазначається, що в новому проекті закону про мобілізацію з'явився пункт про те, що повістки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки можуть надсилати через електронний кабінет.
"Повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста", - йдеться в документі.
Як визначатиметься день вручення повістки
Днем вручення такої електронної повістки вважається день отримання ТЦК повідомлення про доставку такої повістки в електронний кабінет призовника.
А якщо вона з'явилася в електронному кабінеті пізніше 17-ї години, така повістка вважається врученою в робочий день, наступний за днем її відправлення.
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