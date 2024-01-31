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АНАЛІТИКА

Ухилянтів від мобілізації в Україні планують карати через суд

22:53 30.01.2024 |

Право, Політика

 

В Україні хочуть карати ухилянтів від мобілізації на військову службу за допомогою винесення судових рішень та їх примусового виконання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний проект закону.

Зазначається, що планується запровадити заходів впливу щодо громадян, які не виконують обов'язки з мобілізаційної підготовки та мобілізації, передбачених частиною 3 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

А саме, має бути встановлена процедура винесення судових рішень та їх примусового виконання.

Мобілізація в Україні

Сьогодні Кабінет міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної ради новий законопроєкт, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський на прес-конференції розповів, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави заявляв, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.

На думку президента, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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