Справа Львівського арсеналу. Суд відмовився заарештувати ексчиновника Міноборони Лієва

Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати Олександра Лієва - колишнього керівника Департаменту військово-технічної політики Міністерства оборони, який фігурує у справі Львівського арсеналу на 1,5 млрд грн. Рішення оголосив слідчий суддя Ярослав Шкодін ввечері 29 січня.

Відмова пояснюється порушенням підслідності - підозру Лієву вручили без залучення НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У жовтні 2022 року Лієв від імені Міністерства оборони підписав контракт із маловідомою фірмою "Львівський арсенал", яка належить колишньому депутату Верховної Ради Юрію Збітнєву. Компанія зобов'язалася продати Міністерству оборони 100 000 мінометних мін за $37,6 млн, але не виконала угоду - жодної міни Україна не отримала, а частина грошей зникла.

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27 січня 2023 року Національна поліція повідомила про підозру Збітнєву, Лієву та його наступнику Тоомасу Накхуру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою).

Лієва затримали у Чернівцях, коли він нібито збирався їхати за кордон.

Колишній чиновник відкидає висунуту йому підозру, хоча й визнає підстави для кримінального провадження у зв'язку з невиконанням угоди.

За словами Лієва, він використав усі можливі запобіжники, передбачені для контрактів з авансовим платежем: були закладені штрафні санкції, була вимога експортної ліцензії від держави-постачальника і була перевірка військовим аташе.

"Контракт уклали з компанією, яка мала на це дозвіл. У контракті я сам заклав штрафні санкції 13 млн грн за кожен день прострочення, 7% - за відмову від виконання контракту плюс до цих санкцій. Контракт передбачав, що ми не платимо гроші, поки компанія не надасть нам ліцензію від Словаччини, з якої повинен був приїхати товар в Україну. У Словаччині ліцензію видає держава, яка перевіряє все це перед виданням. І лише після того, як ми отримали ліцензію, ми перерахували кошти", - розказав Лієв журналістам у перерві судового засідання.

Він сказав, що готовий всебічно сприяти розслідуванню.

Міністерство виграло господарську справу проти Львівського арсеналу, відсудивши в компанії 1,5 млрд грн.

* Лієв був міністром курортів та туризму Автономної Республіки Крим за часів Віктора Януковича, але після окупації півострова росіянами поїхав звідти. В одному з інтерв'ю він казав, що був людиною Джарти й пишається цим.

* У Києві він тривалий час працював у Національній суспільній телерадіокомпанії України, де був "другою людиною" після голови правління Зураба Аласанії.

* У 2022 році його призначили в.о. департаменту військово-технічної політики Міноборони, але на початку 2023 року Лієв написав заяву про звільнення з посади після скандалу з нібито російським паспортом. Тодішній міністр Олексій Резніков казав, що "претензій до Лієва немає", а під час вступу на посаду він пройшов усі необхідні перевірки у службах безпеки.