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У Зеленського допустили участь Росії у зустрічах щодо формули миру
23:59 29.01.2024 |
Україна буде готова розглядати запрошення представників Росії на зустрічі щодо формули миру вже під час другого Глобального саміту миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.
Єрмак наголосив, що Україна готова чути всіх, і у питанні формули миру беруть участь не лише країни Заходу, а й країни Глобального півдня.
Але, за словами керівника ОП, спочатку потрібно створити спільний план для того, щоб обговорювати участь РФ.
Він уточнив, що такий план хочуть створювати вже після першого Глобального саміту миру під час проведення окремих зустрічей, конференцій, подій за всіма дев'ятьма пунктами формули миру з десяти.
"І на другому саміті на рівні лідерів, коли план буде готовий, ми готові розглядати питання щодо запрошення представників Росії", - наголосив Єрмак.
Він уточнив, що для участі в таких переговорах у Росії має бути політична воля до миру.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, ще 2022 року президент України Володимир Зеленський представив формулу миру, яка може допомогти завершити війну з Росією на справедливих умовах.
Після цього Україна організувала низку зустрічей щодо формули миру на рівні радників глав держав. Наразі планується проведення Глобального саміту миру за участі лідерів країн.
15 січня стало відомо, що підготовка до проведення Глобального саміту миру вже розпочалася. Поки що дата проведення невідома.
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