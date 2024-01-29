Перезапуск БЕБ. Кабмін хоче відкласти переатестацію працівників до кінця війни

Кабінет міністрів у понеділок, 29 січня, зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти про вдосконалення роботи Бюро економічної безпеки, яке є одним із "маяків" кредитної програми Міжнародного валютного фонду. На момент публікації новини вони ще не були опубліковані на сайті парламенту, але в загальних рисах їх описав представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт №10439 передбачає зміни до процедури обрання директора Бюро економічної безпеки та уточнює підстави для його звільнення. Передбачається обов'язковість проходження поліграфа (детектора брехні) перед призначенням людини на посаду в БЕБ.

Уряд пропонує негайно відправити заступників директора БЕБ на атестацію, а для співробітників Бюро відкласти її до кінця війни.

Другий законопроєкт №10440 передбачає внесення змін до Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів, пов'язаних із діяльністю БЕБ.

Уряд пропонує, щоб лише БЕБ та НАБУ могли порушувати питання проведення перевірок фінансово-господарської діяльності бізнесу незалежно від його форми власності, а також виключити Нацполіцію та СБУ з переліку органів державного фінансового контролю.

Обшуки, зокрема ті, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів бізнесу, пропонується проводити виключно у присутності представника Ради бізнес-омбудсмена.

Перезавантажити Бюро економічної безпеки ще у березні 2022 року першою запропонувала Верховна Рада.

Співавтор депутатського законопроєкту Ярослав Железняк вважає, що кабмінівський законопроєкт про перезавантаження БЕБ є псевдореформою, написаною в Офісі президента.

"Законопроєкт не передбачає перезавантаження БЕБ. Навпаки, цементує систему і людей від ОП, які зараз призначені в БЕБ. Перезавантаження перенесено на рік після війни. Навіть відбір голови прописаний так, що його буде легко відкласти або зманіпулювати. Законопроєкт прямо порушує зобовʼязання перед МВФ, ЄС та G7. Тобто прийняття в такому вигляді одразу призведе до зупинки фінансування", - написав він у Telegram.

Железняк сказав, що в Раді будуть готувати альтернативну версію законопроєкту.

Довідка

Ухвалення закону про перезапуск БЕБ - один із маяків Міжнародного валютного фонду. Його потрібно ухвалити до кінця червня 2024 року. Реорганізація БЕБ має передбачати перегляд правової основи Бюро, запровадження прозорих процесів добору персоналу та керівництва на конкурсній основі, атестацію персоналу та запровадження контрактної системи для працівників. Після реформи БЕБ, яке створили 2021 року замість податкової міліції, повинне відійти у підпорядкування Міністерства фінансів.