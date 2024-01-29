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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Греція після прохання США готується передати Україні пакет озброєнь

 

Грецька влада розпорядилася підготувати до передачі Україні пакет обладнання і озброєння, яке більше не використовується збройними силами Греції.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі газети Kathimerini.

Прохання про передачу зброї Україні було у листі держсекретаря США Ентоні Блінкена.

В листі Блінкена, зокрема, йдеться про те, що пріоритет буде надано наданню ВПС Греції військово-транспортного літака КС-135, який підвищить оперативні можливості грецьких винищувачів, в той час як Греція може продати чи передати Україні обладнання, яке не потрібне Збройним силам, з можливістю фінансування до 200 мільйонів доларів.

За інформацією газети, політичне і військове керівництво Греції вже дало необхідні вказівки, щоб застарілі системи та обладнання, які більше не використовуються грецькою армією, були передані Україні з метою забезпечення ресурсів для нових програм оснащення.

На озброєнні Греції перебувають, зокрема, радянські системи ППО "Тор", "Оса", С-300, зенітні установки ЗУ-23-2. Що з цього передадуть Україні поки невідомо.

Раніше Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США повідомило, що Держдеп продаж Греції F-35 вартістю 8,6 мільярда доларів.

Прем'єр Греції заявив, що рішення США щодо продажу F-35 сталось у "важливий день для нашої національної оборони та для грецької дипломатії".

"Виходячи з листа, який я отримав від державного секретаря США Ентоні Блінкена, стратегічна глибина греко-американських відносин підкреслюється та закріплюється. Завдяки цьому Греція офіційно на шляху до придбання до 40 винищувачів останнього покоління F-35", - додав він.
 

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