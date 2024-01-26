Петро Порошенко оголосив план захисту бізнесу від свавілля силовиків і закликав до обговорення

Держава має працювати з бізнесом як з партнером, а не влаштовувати силові «маски-шоу» без рішень судів - про це під час брифінгу сказав Петро Порошенко. Він зауважив, що інвест-клімат треба рятувати не ситуативними рішеннями РНБО, а системними змінами.

«Наша команда пропонує суспільству «План невідкладних дій для захисту інвестицій і бізнес-клімату в Україні». Це комплексний документ. Я сподіваюся, що ті пропозиції, які зараз виносяться на обговорення і учасниками бізнес-спільноти і бізнес-омбудсменом, і бізнесовими асоціаціями, принесуть набагато більш системний результат, ніж рішення Ради Національної безпеки і оборони», - зазначає Порошенко.





«Перше - перезавантаження Бюро економічної безпеки за зразком, як ми формували НАБУ, САП і Вищий антикорупційний суд. Має бути ретельний міжнародний і громадський контроль. Має бути комісія, яка буде сформована за участі іноземних експертів, які матимуть право вирішального голосу і право вето на кандидатури. І має бути громадська рада доброчесності, через яку пройдуть переатестацію всі працівники БЕБ. Без перезавантаження не буде ні ефективної роботи БЕБ, ні довіри до БЕБ, ДБР та інших. Довіра - це ключове», - наголосив Порошенко.

«Друге. Для чого створювався БЕБ? Для того, щоб СБУ, Нацполіція, ДБР, всі - від пожежників до Офісу Генпрокурора - не могли на гарматний постріл наблизитися до бізнесу. Всю інформацію, яку вони виявляють, вони мали передавати в нову структуру. Тому треба забрати право по не своїй підслідності Офісу генпрокурора, СБУ, Нацполіції, ДБР та інших органів порушувати, реєструвати і розслідувати такі провадження», - говорить п'ятий Президент.

«Це треба врегулювати законом. Все, що у вас є, передайте в БЕБ, а БЕБ несе відповідальність. Слідчий суддя, до якого прийшло клопотання не по підслідності, не має права давати дозвіл розглядати справу, дозвіл на проведення обшуків, виїмки, дозвіл на запобіжний захід, дозвіл на будь що», - додає Порошенко.

«Наступне. Всіх силовиків, всі правоохоронні і контролюючі органи треба позбавити права і можливості зупиняти бізнес, тому що ви завдаєте суттєвих збитків. Категорично заборонити арештовувати грошові кошти на рахунках підприємств. Є Конституція, і ви можете конфіскувати, коли є рішення суду. А арештом грошових коштів ви унеможливлюєте роботу суб'єкта господарювання», - зауважує Петро Порошенко.

За його словами, не можуть накладатися арешти на майно або на кошти безстроково. «Якщо до 2-х місяців є запобіжні заходи щодо обмеження волі або застави - так само на 2 місяці, не більше накладається арешт на майно і активи. Якщо треба продовжувати, йдіть далі до суду і показуйте свої аргументи. У нас є випадки, коли на 4-5-7 років наклали арешти, і потім нічого не роблять, не проводять слідчих дій, а активи інвесторів заарештовані», - обурюється Порошенко.

«Наголошуємо: більше ніяких обшуків, вилучень, затримань в рамках 208 статті, тобто це коли є негайна необхідність, вони можуть діяти без рішення суду. Стаття 208 - це лише про злочини проти особи, мається на увазі вбивство, зґвалтування, якщо людина затримується безпосередньо на місці злочину. Або злочини проти держави, тероризм, де теж людина затримується на місці злочину. Якщо у вас є обґрунтовані підозри - до суду, отримуйте ухвалу. Це 100% норма європейського законодавства», - зауважує Порошенко.

Він також переконаний: розмір застави для економічних справ не може перевищувати розмір інкримінованої шкоди. «Якщо підозрюється, що людина завдала шкоду на 5 мільйонів, розмір застави не може перевищувати 5 мільйонів. Бо якщо навіть людина, підозрюваний або затриманий, не дотримається умов запобіжного заходу і десь втече, то держава, конфіскувавши заставу до державного бюджету, одразу компенсує всі витрати», - пояснює Порошенко. За його словами, підприємці мають отримати право резервувати суму інкримінованих збитків на спеціальному депозиті, а справи мають розглядатися як господарські у господарських судах.

А силовики та судді, які порушують закони, мають нести відповідальність, переконаний Петро Порошенко. «Якщо рішення скасоване судом вищої інстанції або Верховним судом - це підстави для дисциплінарного стягнення і з прокурорів, і з суддів. Якщо рішення скасоване і присуджене рішення Європейського Суду з прав людини - гарантовано з твоєї кишені вилучалася компенсація державному бюджету, а для суддів була безумовна підстава для звільнення з посади», - зазначає Порошенко.

«Тоді наступного разу, коли пролунає з високого кабінету телефонний дзвінок з вимогою заарештувати з безпрецедентною заставою, без будь-яких підстав, і суддя буде стояти в позиції «чого бажаєте», то у судді з'явиться позиція - я не хочу в майбутньому бути звільненим або платити з власної кишені шкоду», - вважає Петро Порошенко.

«Саме бізнес створює робочі місця, сплачує податки, за рахунок яких ми утримуємо Збройні Сили України. Бо за рахунок зовнішньої фінансової допомоги ми не маємо права витрачати це на фінансування Збройних Сил. А бізнес ще в абсолютній більшості, так само як український народ, волонтерить і допомагає армії», - наголошує Порошенко.

«Але справа не тільки в бізнесі. Сьогодні 98% українців живе надіями на майбутнє членство України в ЄС та НАТО. Тому ми запрошуємо всіх до дискусії. Відповідні матеріали з текстами і проектами рішень будуть надіслані всім зацікавленим особам. Я запрошую бізнес до компетентного, професійного, державницького, патріотичного діалогу, щоб ми захистили європейський вибір України», - резюмує п'ятий Президент.



