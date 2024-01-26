У Раді пропонують запровадити щомісячний платіж для бронювання військовозобов'язаних, – ЗМІ

У Верховній Раді продовжують готувати законопроєкт, який змінює процес бронювання співробітників. Зокрема, нардепи пропонують встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника незалежно від посади.

Як пише Forbes із посиланням на драфт проєкту закону, головна умова - компанія має працювати в "білу" та сплачувати податки до бюджету.

За словами голови економічного комітету ВР та співавтора законопроєкта Дмитра Наталухи, ідея полягає в тому, щоб дати можливість бронювати важливий персонал всім підприємствам, а не лише тим, які уряд визначив критично важливими.

Депутати пропонують ввести додаткову сплату до військового збору за кожного заброньованого працівника. Варіант, який розглядається зараз - до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 тис. грн, каже нардеп.

Привʼязка до військового збору забезпечить швидке адміністрування податку і закріпить надходження коштів виключно на потреби військових, додає Наталуха.

Утім, такий механізм буде розповсюджуватися не на весь штат. Робоча версія - бронювати можна буде до 50% від військовозобовʼязаних працівників, каже депутат.

За різними сценаріями фіксована ставка за бронювання може принести від 18 млрд до 155 млрд грн на рік, йдеться у драфті.

Наразі в Україні заброньовано 538 тис. чоловіків, включно із державними службовцями та працівниками військових адміністрацій.