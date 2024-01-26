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Франція передала Україні додатково дві реактивні системи залпового вогню LRU
23:59 25.01.2024 |
Франція передала Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню LRU, аналог американських MLRS M270, повідомляє Державна прикордонна служба України з посиланням на Міністерство оборони Франції.
"Франція передала Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню LRU",- ідеться в повідомленні Держприкордонслужби в телеграм-каналі в четвер.
"Франція має право очолити цю коаліцію з огляду на передану Україні артилерійську техніку: близько тридцяти САУ Caesar, тоді як у нас було тільки 75, чотири пускові установки залпового вогню LRU, гармати TRF1 і міномети калібру 120 міліметрів", - сказав глава коаліції "Артилерія для України" Жан-Мішель Гійотон в інтерв'ю пресслужбі французького Міноборони.
LRU або lance-roquettes unitaire - це французький варіант американської M270 MLRS. Установки оснащені: модернізованою системою управління вогнем EFCS, новою навігаційною системою (з використанням GPS), новою системою зв'язку.
Як повідомлялося, Франція, США і ще понад 20 країн у четвер, 18 січня, створили в Парижі артилерійську коаліцію для надання допомоги Україні у відсічі російській агресії.
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