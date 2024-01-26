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АНАЛІТИКА

Франція передала Україні додатково дві реактивні системи залпового вогню LRU

Франція передала Україні додатково дві реактивні системи залпового вогню LRU

 

Франція передала Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню LRU, аналог американських MLRS M270, повідомляє Державна прикордонна служба України з посиланням на Міністерство оборони Франції.

"Франція передала Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню LRU",- ідеться в повідомленні Держприкордонслужби в телеграм-каналі в четвер.

"Франція має право очолити цю коаліцію з огляду на передану Україні артилерійську техніку: близько тридцяти САУ Caesar, тоді як у нас було тільки 75, чотири пускові установки залпового вогню LRU, гармати TRF1 і міномети калібру 120 міліметрів", - сказав глава коаліції "Артилерія для України" Жан-Мішель Гійотон в інтерв'ю пресслужбі французького Міноборони.

LRU або lance-roquettes unitaire - це французький варіант американської M270 MLRS. Установки оснащені: модернізованою системою управління вогнем EFCS, новою навігаційною системою (з використанням GPS), новою системою зв'язку.

Як повідомлялося, Франція, США і ще понад 20 країн у четвер, 18 січня, створили в Парижі артилерійську коаліцію для надання допомоги Україні у відсічі російській агресії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

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