ЄС починає «скринінг України» перед стартом переговорів про вступ

Українська делегація взяла участь в Брюсселі в установчій зустрічі щодо започаткування скринінгу - важливого процесу оцінки українського законодавства на відповідність праву ЄС, що передує офіційному початку переговорів про вступ.

Про це повідомили "Європейській правді" у пресслужбі віцепрем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, яка очолила українську делегацію.

У рамках підготовки до початку безпосередніх передвступних переговорів Україна сформує дорожні карти у сферах верховенства права, свободи руху осіб (юстиція, свобода, безпека) та реформи державного управління.

Під час засідання європейська сторона презентувала особливості та етапи проведення офіційного скринінгу.

У рамках цього процесу ЄС сформував графік зустрічей представників українських міністерств та Єврокомісії.

Віцепрем‘єрка наголосила, що українські інституції мобілізовані та готові до активної спільної роботи.

"Скринінг є першим фундаментальним кроком на початку переговорного процесу. Розпочинаючи цей процес, ми усвідомлюємо відповідальність, яка з ним пов'язана. Йдеться не просто про список реформ, але про колективні зусилля, спрямовані на те, щоб Україна відповідала високим стандартам, встановленим Європейським Союзом.

У цьому контексті я рада вітати початок роботи з проведення Європейською комісією аналітичної перевірки українського законодавства на відповідність acquis ЄС", - підкреслила Стефанішина.

Вона нагадала, що Україна ще до отримання офіційного рішення Євроради здійснила процес селф-скринінгу, який дозволив визначити стан адаптації українського законодавства до європейського.

"Експертиза, рекомендації та конструктивний зворотній зв'язок з боку Генерального директорату (який опікується переговорами про розширення. - Ред.) будуть неоціненними в межах процесу скринінгу. Сподіваюся на плідну співпрацю", - додала Стефанішина.

Українська сторона також презентувала бачення національної переговорної архітектури. Учасники зустрічі обговорили підходи до формування переговорних команд, підготовку переговорної рамки ЄС та переговорної позиції України, проведення першої міжурядової конференції та календар взаємодії на найближчі місяці.

Перед засіданням Стефанішина зустрілася з комісаром ЄС з політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівером Варгеї. Під час зустрічі обговорили виконання Україною чотирьх рекомендацій Європейської комісії, підготовку переговорної рамки та започаткування процесу скринінгу.