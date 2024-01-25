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АНАЛІТИКА

Нафтопереробний завод у російському Туапсе атакували безпілотники СБУ - джерело

 

Нафтопереробний завод у російському місті Туапсе (Краснодарський край РФ) атакували безпілотними літальними апаратами Служби безпеки України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

"Нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою ціллю СБУ. Безпілотники Служби безпеки атакували цей важливий для ворога об'єкт. Після двох потужних вибухів сьогодні вночі там розпочалася масштабна пожежа. Пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме - вакуумна та атмосферна колони", - розповів співрозмовник агентства в четвер.

За словами джерела, СБУ "б'є вглиб Росії і продовжує атаки на об'єкти, які не тільки мають важливе значення для економіки РФ, а й забезпечують пальним ворожі війська".

Співрозмовник агентства нагадав, що кілька днів тому СБУ провела спецоперацію на нафтовому терміналі "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області, після атаки морське постачання сирої нафти з РФ впало до мінімуму.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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