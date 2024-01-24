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Шмигаль: Фіцо пообіцяв не блокувати продаж зброї Україні й підтримати 50 млрд євро
14:25 24.01.2024 |
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на переговорах з главою Кабінету міністрів України Денисом Шмигалем пообіцяв не блокувати продаж зброї і підтримати програму фінансової допомоги України з боку Євросоюзу. Про це йдеться в Telegram-каналі Шмигаля.
"Дійшли згоди з низки питань і маємо конкретні домовленості", - зазначив прем'єр після переговорів, які відбулися вранці 24 січня в Ужгороді.
За його словами, уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу, а Україна буде залучати словацьку техніку для будівництва оборонних ліній.
Словаччина підтримає чотирирічну програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу, сказав Шмигаль.
Фіцо також запевнив у підтримці євроінтеграції України.
За підсумками зустрічі з Фіцо була підписана спільна заява про готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
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