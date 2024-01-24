НАБУ довелося достроково завершити слідство у справі Микитася про арсенали

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 23 січня завершили розслідування у кримінальному провадженні про розкрадання 312 млн грн, виділених у 2018 році на будівництво захищених арсеналів для Міністерства оборони.

"Рішення [про завершення досудового розслідування] було вимушеним та прийнятим прокурором після відмови суду у продовженні строку досудового розслідування", - йдеться в повідомленні САП.

Детективи змогли використати тільки три місяці замість 12, які відводить Кримінальний процесуальний кодекс для таких справ. Через це сторона обвинувачення не встигла провести всі слідчі та процесуальні дії, які планувала. Це означає, що сторона обвинувачення піде до суду тільки з тими доказами, які встигла зібрати, а отже, довести винуватість підозрюваних їй може бути складніше.

Головний фігурант справи - колишній депутат Верховної Ради Максим Микитась.

За версією НАБУ, у листопаді-грудні 2018 року на рахунки підконтрольної депутату фірми надійшло 312 млн грн від Міністерства оборони. Але будівництво арсеналів вона так і не почала, а виділені гроші були виведені на рахунки третіх компаній.

Сума могла бути меншою, але Микитась нібито пролобіював через службових осіб вищого та старшого офіцерського складу Збройних Сил України ухвалення змін до постанов Кабінету міністрів, які дозволили перерахувати аванс на будівництво розміром 80% замість 30%.

Одним із підозрюваних, крім Микитася, за даними LIGA.net, став колишній перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-полковник Ігор Колесник. Загалом у справі п'ятеро фігурантів.

Усім інкримінують ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу - привласнення майна та відмивання грошей.