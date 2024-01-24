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АНАЛІТИКА

Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери

Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери

 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками 18-ої зустрічі у форматі "Рамштайн" оголосив, що ФРН передасть Україні списані багатоцільові військові гелікоптери Sea King Mk41.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Пісторіуса наводить агенція DPA.

За словами голови Міноборони ФРН, Україна отримає шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових.

"Sea King - це перевірений і надійний вертоліт, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перша німецька поставка такого типу", - підкреслив Пісторіус.

У Міноборони Німеччини додали, що з початку повномасштабної війни Росії проти України загальний обсяг німецької військової допомоги Києву сягнув близько шести мільярдів євро. Раніше повідомляли, що Німеччина у 2024 році надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро.

Нагадаємо, Канада під час 18-го засідання Контактної групи з питань оборони України оголосила про новий пакет військової допомоги Києву та долучення канадських інструкторів до навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.
 

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