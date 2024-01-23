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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Бізнесмен Ігор Мазепа вийшов з СІЗО під заставу
23:12 23.01.2024 |
Власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа заплатив заставу у 21 млн гривень та ввечері 23 січня вийшов зі слідчого ізолятора. Про це LIGA.net повідомила голова пресслужби Concorde Capital Анна Дьяконова.
Раніше цього ж дня Київський апеляційний суд відмовився відпустити Мазепу з-під варти, але зменшив йому заставу у 17 разів. Після цього він вніс гроші й вийшов на свободу.
Під арештом він пробув чотири дні.
Відео на тему:
Мазепа - підозрюваний у кримінальному провадженні за фактом заволодіння землями та гідротехнічними спорудами у Київській області, який з січня 2022 року розслідує Державне бюро розслідувань.
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