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АНАЛІТИКА

Бізнесмен Ігор Мазепа вийшов з СІЗО під заставу

23:12 23.01.2024 |

Політика

 

Власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа заплатив заставу у 21 млн гривень та ввечері 23 січня вийшов зі слідчого ізолятора. Про це LIGA.net повідомила голова пресслужби Concorde Capital Анна Дьяконова.

Раніше цього ж дня Київський апеляційний суд відмовився відпустити Мазепу з-під варти, але зменшив йому заставу у 17 разів. Після цього він вніс гроші й вийшов на свободу.

Під арештом він пробув чотири дні.

Відео на тему:


Мазепа - підозрюваний у кримінальному провадженні за фактом заволодіння землями та гідротехнічними спорудами у Київській області, який з січня 2022 року розслідує Державне бюро розслідувань.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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