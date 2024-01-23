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Був у полоні. Хто такий Іван Федоров, який очолить Запорізьку ОВА
17:59 23.01.2024 |
Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні погодив призначення Івана Федорова очільником Запорізької обласної військової адміністрації. До цього він був мером Мелітополя та пройшов російський полон.
РБК-Україна розповідає, що відомо про майбутнього очільника Запорізької ОВА.
Хто такий Іван Федоров
Іван Федоров - 35-річний український політик та громадський діяч. З грудня 2020 року був міським головою Мелітополя.
У 2010 році Федоров пройшов до Мелітопольської міської ради від "Партії Регіонів".
З 2014 по 2019 - обіймав посаду заступника мера Мелітополя з питань діяльності виконавчих органів ради. У 2015 році Федорова обрали до Запорізької обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка".
У 2019 році кілька місяців працював директором Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, а потім заступником голови Запорізької ОДА.
Російський полон
Після окупації Мелітополя у березні 2022 року Федоров відмовився співпрацювати з росіянами, за що його викрали та взяли в полон. Після цього в окупованому місті пройшли протести з вимогою звільнити Федорова, а через шість днів полону його обміняли на дев'ятьох російських строковиків.
Як заявляв президент України Володимир Зеленський, росіяни катували мера Мелітополя. А допомогти з його звільненням президент просив лідерів Польщі, Німеччини та Франції.
"Я зателефонував трьом лідерам і попросив зателефонувати тій людині, яка сидить у Москві, і проговорити: мера треба відпустити", - говорив Зеленський.
За мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників, Федоров отримав від Зеленського орден "За мужність".
Діяльність після полону
Після звільнення з полону Федоров не припинив свою громадську діяльність. В ефірах телеканалів, а також у своєму Telegram-каналі Федоров розповідав про ситуацію в окупованому Мелітополі та інших населених пунктах Запорізької області.
Також після звільнення з полону Федоров разом з українською делегацією відвідав Єлисейський палац на запрошення французького президента Еммануеля Макрона.
"Викрадений російською армією, важко уявити, що довелося пережити меру Мелітополя. На волі він дає свідчення. Його історія глибоко зворушлива. Я висловив наше захоплення і підтримку йому і українським парламентарям разом з ним. Ми стоїмо на боці України, рішучі, як і завжди", - говорив після зустрічі лідер Франції.
Після погодження Федорова на посаду голови Запорізької ОВА відповідний указ має видати президент України. Станом на зараз такий указ на офіційному порталі президента не публікувався.
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